Renzi sta con la Fiorentina: "Una vergogna dare soldi alle società dopo tutte queste schifezze"
La Fiorentina era stata l'unica società di serie A ad opporsi alla rateizzazione delle imposte ma Lotito sta procedendo per questo aiuto, Renzi non ci sta
Mentre la politica discute dei due emendamenti presentati a sostegno del calcio e dello sport in generale, Matteo Renzi tuona: "Dare dei soldi alle società professionistiche di calcio, dopo tutte le schifezze che hanno fatto, sarebbe una vergogna". Così il leader di Italia viva ha parlato durante l'assemblea nazionale del partito a Milano. Secondo Renzi bisognerebbe chiedere ai club "di imparare a gestire il budget in modo serio. Diamo risorse ai dilettanti o a chi fa attività sul territorio, non diamo un centesimo alle società di serie A". Lo riporta il Corriere dello Sport
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