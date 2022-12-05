Renzi sta con la Fiorentina: "Una vergogna dare soldi alle società dopo tutte queste schifezze"

La Fiorentina era stata l'unica società di serie A ad opporsi alla rateizzazione delle imposte ma Lotito sta procedendo per questo aiuto, Renzi non ci sta

A cura di Redazione Labaroviola 05 dicembre 2022 11:22

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