Nazione, Stankovic vorrebbe Zurkowski alla Samp. Sabiri può finire alla Fiorentina?
Non mancano le pretendenti per Zurkowski
Da Genova arriva però una ulteriore notizia: Stankovic accoglierebbe più che volentieri Zurkowski, considerato un interprete ideale per risollevare la quota di pericolosità del centrocampo blucerchiato. In alternativa, viene riferito interesse anche per Maleh (senz’altro in subordine però rispetto a quello per Zurkowski). Il quale non ha trovato spazio nel mondiale lasciato ieri dalla Polonia sconfitta dalla Francia, ma in compenso continua ad avere molti ammiratori in giro per l’Italia. Lo scrive La Nazione.
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