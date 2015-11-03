Notizie Stankovic Fiorentina

Sentite Stankovic: “Mi rivedo in Italiano. Per me è già un allenatore da grande squadra”
16 dicembre 2023 09:39
Stankovic: "Qualificazione sarebbe ciliegina sulla torta. Giocatori stanchi per aver iniziato preparazione a giugno"
14 dicembre 2023 18:25
Stankovic rivela: "Per un paio di settimane sono stato giocatore della Fiorentina. Avevo fatto le visite"
13 dicembre 2023 17:05
Stankovic: "Nessun biscotto, io voglio sempre vincere. Assenze Fiorentina? Ha due squadre"
13 dicembre 2023 14:30
Stankovic: "Potevamo perdere. Giocato contro una delle migliori 3 squadre in Italia e devo avere rimpianti?"
06 ottobre 2023 00:03
Stankovic orgoglioso: "Non perdere a Firenze è un punto guadagnato. Nella ripresa potevamo fare di più"
05 ottobre 2023 23:40
Stankovic: "Fiorentina top 3 in Italia. Nzola tassello che mancava. Firenze pesante. Sabiri? No comment"
04 ottobre 2023 17:59
Stankovic è il nuovo allenatore del Ferencvaros e sfiderà la Fiorentina nel girone di Conference
05 settembre 2023 19:03
Stankovic torna sulla sconfitta contro la Fiorentina: "A Firenze volevo scappare e nascondermi"
04 maggio 2023 11:01
Stankovic ha perso le speranze con Sabiri: "Quando sarà qui lo capirete anche voi com'è fatto..."
02 maggio 2023 12:27
Retroscena Stankovic, in ritardo in conferenza stampa perchè voleva dimettersi, confronto con società
01 maggio 2023 15:20
Stankovic: "Il vero fallimento è quando smetti di lottare. Sabiri? Tra due mesi capirete com'è..."
30 aprile 2023 21:13
Convocati Sampdoria, Tante assenze per Stankovic contro la Fiorentina: c'è Sabiri, Nuytinck out
29 aprile 2023 19:37
Stankovic: "Complimenti a Italiano, la Fiorentina gioca un calcio bello e moderno con grande intensità"
29 aprile 2023 17:30
Sentite Stankovic: "Sabiri mi sembra un bambino, corre dove va la palla. Se gioca fa una brutta figura"
17 aprile 2023 16:30
Cori razzisti dai tifosi della Roma a Stankovic: "Orgoglioso di essere zingaro". Mourinho ferma gli insulti
02 aprile 2023 20:31
La Juventus segna di mano, è netto il braccio di Rabiot, Stankovic non ci sta: "Come fai a dare gol?"
12 marzo 2023 23:17
Caos Sabiri-Sampdoria, arriva l'accusa: "Ha già alla testa alla Fiorentina". Stankovic attacca la società
06 marzo 2023 13:21
Stankovic spiega l'umiliazione di Sabiri: "Non mi era piaciuto, qualcuno non gestisce bene la tensione"
05 marzo 2023 18:47
Stankovic umilia Sabiri, lo sostituisce dopo 34 minuti: "Adesso basta, ci ho pensato io". Tifosi fischiano
05 marzo 2023 15:50
Stankovic consiglia: "Jovic non va criticato ma abbracciato. Ha bisogno di fiducia. È un fenomeno"
13 gennaio 2023 10:49
Stankovic: "Complimenti alla Fiorentina, contro di loro non è facile per nessuno. Jovic è un fenomeno"
12 gennaio 2023 21:07
Nazione, Stankovic vorrebbe Zurkowski alla Samp. Sabiri può finire alla Fiorentina?
05 dicembre 2022 09:41
Una bella notizia per la Fiorentina, Sabiri non rientra nei piani di Stankovic. Non piace all'allenatore
21 novembre 2022 14:50
Stankovic triste: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, la Fiorentina merita più punti di quelli che ha"
06 novembre 2022 18:02
Corriere Fiorentino, fu Mancini a volete Stankovic a Firenze, poi il cambio di dirigenza annullò tutto
06 novembre 2022 09:16
Stankovic: "La Fiorentina ha meno punti di quelli che meritava ma questo non è un mio problema"
05 novembre 2022 17:01
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