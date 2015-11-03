Labaro Viola

Notizie Stankovic Fiorentina

Sentite Stankovic: “Mi rivedo in Italiano. Per me è già un allenatore da grande squadra”

16 dicembre 2023 09:39

Stankovic: "Qualificazione sarebbe ciliegina sulla torta. Giocatori stanchi per aver iniziato preparazione a giugno"

14 dicembre 2023 18:25

Stankovic rivela: "Per un paio di settimane sono stato giocatore della Fiorentina. Avevo fatto le visite"

13 dicembre 2023 17:05

Stankovic: "Nessun biscotto, io voglio sempre vincere. Assenze Fiorentina? Ha due squadre"

13 dicembre 2023 14:30

Stankovic: "Potevamo perdere. Giocato contro una delle migliori 3 squadre in Italia e devo avere rimpianti?"

06 ottobre 2023 00:03

Stankovic orgoglioso: "Non perdere a Firenze è un punto guadagnato. Nella ripresa potevamo fare di più"

05 ottobre 2023 23:40

Stankovic: "Fiorentina top 3 in Italia. Nzola tassello che mancava. Firenze pesante. Sabiri? No comment"

04 ottobre 2023 17:59

Stankovic è il nuovo allenatore del Ferencvaros e sfiderà la Fiorentina nel girone di Conference

05 settembre 2023 19:03

Stankovic torna sulla sconfitta contro la Fiorentina: "A Firenze volevo scappare e nascondermi"

04 maggio 2023 11:01

Stankovic ha perso le speranze con Sabiri: "Quando sarà qui lo capirete anche voi com'è fatto..."

02 maggio 2023 12:27

Retroscena Stankovic, in ritardo in conferenza stampa perchè voleva dimettersi, confronto con società

01 maggio 2023 15:20

Stankovic: "Il vero fallimento è quando smetti di lottare. Sabiri? Tra due mesi capirete com'è..."

30 aprile 2023 21:13

Convocati Sampdoria, Tante assenze per Stankovic contro la Fiorentina: c'è Sabiri, Nuytinck out

29 aprile 2023 19:37

Stankovic: "Complimenti a Italiano, la Fiorentina gioca un calcio bello e moderno con grande intensità"

29 aprile 2023 17:30

Sentite Stankovic: "Sabiri mi sembra un bambino, corre dove va la palla. Se gioca fa una brutta figura"

17 aprile 2023 16:30

Cori razzisti dai tifosi della Roma a Stankovic: "Orgoglioso di essere zingaro". Mourinho ferma gli insulti

02 aprile 2023 20:31

La Juventus segna di mano, è netto il braccio di Rabiot, Stankovic non ci sta: "Come fai a dare gol?"

12 marzo 2023 23:17

Caos Sabiri-Sampdoria, arriva l'accusa: "Ha già alla testa alla Fiorentina". Stankovic attacca la società

06 marzo 2023 13:21

Stankovic spiega l'umiliazione di Sabiri: "Non mi era piaciuto, qualcuno non gestisce bene la tensione"

05 marzo 2023 18:47

Stankovic umilia Sabiri, lo sostituisce dopo 34 minuti: "Adesso basta, ci ho pensato io". Tifosi fischiano

05 marzo 2023 15:50

Stankovic consiglia: "Jovic non va criticato ma abbracciato. Ha bisogno di fiducia. È un fenomeno"

13 gennaio 2023 10:49

Stankovic: "Complimenti alla Fiorentina, contro di loro non è facile per nessuno. Jovic è un fenomeno"

12 gennaio 2023 21:07

Nazione, Stankovic vorrebbe Zurkowski alla Samp. Sabiri può finire alla Fiorentina?

05 dicembre 2022 09:41

Una bella notizia per la Fiorentina, Sabiri non rientra nei piani di Stankovic. Non piace all'allenatore

21 novembre 2022 14:50

Stankovic triste: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, la Fiorentina merita più punti di quelli che ha"

06 novembre 2022 18:02

Corriere Fiorentino, fu Mancini a volete Stankovic a Firenze, poi il cambio di dirigenza annullò tutto

06 novembre 2022 09:16

Stankovic: "La Fiorentina ha meno punti di quelli che meritava ma questo non è un mio problema"

05 novembre 2022 17:01

Ferrero era a Milano per prendere Stankovic alla Samp: "Non riesco più a dormire, non so perchè sono qui"

09 dicembre 2021 18:08

Archivio

Esplora l'archivio di Stankovic

Sett. 50 Sett. 40 Sett. 36 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 2
Sett. 49 Sett. 47 Sett. 44
Sett. 49