Ferrero era a Milano per prendere Stankovic alla Samp: “Non riesco più a dormire, non so perchè sono qui”

“Non riesco più a dormire al massimo un paio d’ore – ha detto Massimo Ferrero dal carcere di San Vittore a Milano – nelle ultime due notti. Non capisco perchè sono in galera, perchè mi hanno messo qui. Non ho mai avuto intenzione di fuggire”. Lo scrive Il Secolo XIX. “Sono venuti ad arrestarmi a Milano, alle sette del mattino, non no fatto in tempo a ingaggiare Stankovic”.

