Stankovic: “Complimenti a Italiano, la Fiorentina gioca un calcio bello e moderno con grande intensità”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club blucerchiato, l’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic ha così presentato la sfida di domani contro la Fiorentina, applaudendo il lavoro svolto da Vincenzo Italiano: “Giochiamo contro una squadra che sta raggiungendo pian piano gli obiettivi per il valore della rosa che hanno, per il valore del club e per questo posso fare solo i complimenti a mister Italiano che li fa giocar bene. Qualche punto gli manca in campionato ma ultimamente hanno preso gli automatismi giusti e giocano un calcio bello e moderno con grande intensità, qualità, tecnica e velocità. Hanno un mix di tantissimi giocatori in rosa che gli permette di fare turnover e non perdere la qualità. Sarà una partita bella tosta, molto difficile. Non ho niente di nuovo da dire rispetto a quanto dicevo le settimane prima. Si va a giocare”.