Barone: “Italiano è già confermato. Franchi un monumento, ma non ho mai visto nessuna coda per visitarlo”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del presidente Rocco Commisso, il direttore generale Joe Barone, ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina: “Chi gestisce la parte commerciale, quali saranno i costi del canone e la durata. Vorrei aggiungere che abbiamo una proprietà molto seria e c’è stato oltre 450 milioni di investimento totale ma abbiamo bisogno di risposte. Non possiamo essere ostaggi né un giocattolo della politica. Nelle varie opzioni citate da Alessandro Ferrari abbiamo fatto degli studi e riunioni come sul Ridolfi, nel 2020″.

DOVE GIOCHERÀ LA FIORENTINA “Qui si parla di un progetto sul campo di rugby ma bisogna capire chi farà l’investimento. Ma la Fiorentina in questi due anni perde i diritti televisivi, la parte della biglietteria e la parte del food&beverage. Per noi in due anni sarà una perdita enorme. Non abbiamo dettagli ed entro un anno bisogna andare a giocare altrove e non si hanno dettagli”.

FUTURO “Inutile portare avanti storie su Italiano perché è già confermato. Il futuro della Fiorentina si baserà sul lavoro sul settore giovanile, di portare avanti tutti i ragazzi che crescono. Abbiamo la responsabilità di farli salire in prima squadra”.

VIOLA PARK “La Città Metropolitana sta lavorando per iniziare al più presto i lavori, gli espropri sono stati fatti ma c’è ancora qualche problema, forse saranno finiti verso aprile-maggio del prossimo anno”.

PAGAMENTI “Solo due società, noi e la Cremonese, abbiamo pagato le imposte entro il 15 dicembre e di questo dobbiamo ringraziare la famiglia Commisso perché difficilmente si trova chi gestisce così la Fiorentina. Oggi è una società modello anche in Europa, per infrastrutture, giovanile, investimenti, pagamenti a posto, perciò grazie a Rocco”.

FRANCHI E’ un monumento ma in questi 4 anni non ho mai visto la coda per visitarlo. Perciò è un investimento che deve fare il Comune e il Governo, il nostro treno è già passato. C’è la banca con tassi quasi a zero dove può attingere il Comune quando deve prendere finanziamenti. Il Comune di Firenze che noi appoggiamo sta lavorando per trovare i fondi, il progetto deve andare avanti. Non si può buttare tutto a mare, ci sono già soldi stanziati. Noi dobbiamo invece risolvere su dove andare a giocare, si può fare al rugby? Campi Bisenzio è già passato”.

RITIRO E TOURNÉE “Negli Stati Uniti è difficile perché c’è un torneo con il campionato messicano. Faremo un tour in Europa e siamo concentrati per fare il ritiro al Viola Park”.

PREMI SQUADRA “Tutti i giocatori hanno dei premi legati agli obiettivi raggiunti dalla squadra”.

MERCATO “Tutte le squadre in Europa hanno difficoltà a portare avanti tre competizioni, alcune fanno triplete, altre le falliscono tutte. Al momento noi siamo concentrati sugli obiettivi di questi mesi in cui ci giochiamo una parte di storia della Fiorentina e della nostra che vogliamo scrivere qui. Per il futuro siamo super preparati. Una componente importante è il settore giovanile. Il lavoro mio, di Pradè e Burdisso è di far arrivare dei ragazzi in prima squadra con il fine di migliorare”.