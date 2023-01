Stankovic: “Complimenti alla Fiorentina, contro di loro non è facile per nessuno. Jovic è un fenomeno”

Dejan Stankovic ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore della Sampdoria:

“Quando si esce da una competizione non si è felice ma abbiamo onorato la competizione contro una squadra forte, per nessuno è facile giocare a Firenze con una squadra allenata da un bravo allenatore, mio amico. Portiamo a casa delle belle notizie, dal ritorno di Djuric, ma il nostro cammino è un altro. La prossima partita con l’Empoli non sarà decisiva, perchè non ci salviamo se vinciamo nè andiamo in B se perdiamo. Usciamo dalla Coppa Italia a testa alta, faccio i complimenti alla Fiorentina che un organico importante e noi siamo riusci a tenere botta, non abbiamo mai mollato, non ci arrendiamo.

Se continuiamo cosi possiamo tornare a fare bene. Ci servono un pò di minuti, vedo un gruppo disponibile, vedo i ragazzi che sono disponibili a fare qualsiasi cosa per questa maglia. Mercato? Non dipende da me ma da tante altre cose, mi piacerebbe avere a disposizione altri giocatori che permettono di migliorare la squadra e di dare anche fiato a tanti giocatori

Jovic? Non voglio entrare di un giocatore non mio ma Luka lo conosco da quando era bambino, per me è un fuoriclasse, quello che voglio dirvi è di aspettarlo e di non metterlo in discussione, ha bisogno di un abbraccio e non di una critica, perchè altrimenti lo metti in discussione

