Stankovic triste: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi, la Fiorentina merita più punti di quelli che ha"

Il tecnico della Sampdoria Stankovic non ha nascosto la sua delusione dopo la gara dominata dalla Fiorentina

L'analisi di Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Terracciano? Il portiere è fuori ma il pallone è sulla linea, si vede ad occhio nudo. Una partita difficile per noi, lo sapevamo anche prima e la Fiorentina ha pochi punti rispetto a quelli che merita di avere. E' una squadra costruita molto bene, rotazioni importantissima se vuoi giocare in Europa e i loro cambi sono fortissimi. A noi rimprovero il fatto di prendere gol dopo quattro minuti, ma noi avevamo l'opportunità di far fallo prima ma eravamo anche messi bene dietro e dovevamo fare attenzione. Giocando contro una squadra veloce e tecnica, mi dispiace prendere gol su calcio piazzato. C'è da lavorare, forse è anche frustrante. Cerchi di far bene e gli episodi ti cambiano subito la partita, se subisci all'inizio cambia totalmente tutto".

Quanto le fanno male i fischi?

"E' giusto, abbiamo perso tante partite. Posso chiedere solo scusa ai nostri tifosi, non discutiamo il loro appoggio. Prima o poi può finire, ci sono ancora due partite. Vedremo cosa succederà contro il Lecce".

Pensa di lavorare sulla cattiveria del singolo o cambiare gli interpreti dietro?

"Quando prepari una partita lavori sia con i singoli che di gruppo, ci sono errori singoli e devi essere pericoloso dopo davanti. Se ti sbilanci tantissimo rischi di prendere l'imbarcata, se anche su calci piazzati non sei attento ti gira tutto male. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, quando sei sotto abbiamo cambiato il modulo e loro con la velocità e con i cambi che hanno fatto ci hanno creato problemi".

MARELLI ELOGIA LA GESTIONE ARBITRALE

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