MarellI: "Giusto togliere il rigore alla Fiorentina, Jovic non ha il pallone e non subisce nessun fallo"

L'esperto di arbitri Luca Marelli ha parlato a DAZN degli episodi arbitrali della gara tra Fiorentina e Sampdoria

L’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato dagli studi di DAZN i casi arbitrali di Sampdoria-Fiorentina: "Il rigore tolto su Jovic? Sinceramente faccio fatica a capire cosa abbia visto Marinelli. Jovic tocca il pallone ma non lo controlla. Audero e Augello si scontrano normalmente con l'attaccante viola. Giustamente il VAR richiama l'arbitro che poi revoca il penalty. Il controllo del pallone di Terracciano al limite dell'area? Molto al limite ma non irregolare". Lo riporta Tuttomercatoweb.com

LE PAROLE DI BONAVENTURA DOPO LA PARTITA

https://www.labaroviola.com/bonaventura-ho-detto-alla-fiorentina-che-sto-bene-qui-la-societa-mi-e-parsa-ottimista-sul-rinnovo/191501/