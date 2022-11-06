Bonaventura: "Ho detto alla Fiorentina che sto bene qui, la società mi è parsa ottimista sul rinnovo"

Il giocatore della Fiorentina Bonaventura ha commentato la vittoria con la Sampdoria e parlato del suo futuro

Le parole di Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di DAZN dopo il gol e la vittoria contro la Sampdoria. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Abbiamo fatto una buona gara, siamo stati bravi tecnicamente e siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Stiamo calmi che mercoledì c'è una partita importantissima, bisogna recuperare e preparare bene la prossima. Dobbiamo andare avanti e affrontare partita per partita per tornare alla nostra miglior condizione, si vede che le cose stanno migliorando. Possiamo ancora crescere tanto".

Porta bene per te questo stadio.

"Mi è capitato diverse volte di fare gol qua, sbloccare la partita è stato importante e siamo riusciti a giocare più sereni e ci ha aiutato".

Quanto piacerebbe a Bonaventura continuare qui?

"Io ho detto alla società che sto bene qui, la società mi è sembrata ottimista e poi parleremo del prossimo futuro".

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