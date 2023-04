Sentite Stankovic: “Sabiri mi sembra un bambino, corre dove va la palla. Se gioca fa una brutta figura”

Dopo il pareggio tra Lecce e Sampdoria, il tecnico blucerchiato, Dejan Stankovic, ha così parlato di Abdelhamid Sabiri, fantasista marocchino che vestirà la maglia della Fiorentina a partire dal prossimo giugno: “Sabiri ha fatto bene, ma può fare meglio. Mi sembra sia come un bambino: vede la palla a destra va a destra, vede la palla a sinistra e va a sinistra. Deve essere più ordinato. Prima devi partire da lui, poi arriva il successo. Finché non migliora non lo posso schierare, gli farei fare una brutta figura”.