Giovanni Galli: "Se Allegri fosse stato l'allenatore della Fiorentina sarebbe già retrocessa da gennaio"

Giovanni Galli ha parlato della Fiorentina nel giorno della gara contro l'Atalanta paragonando la squadra viola alla Juventus

Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina nel giorno della sfida contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

"Contro l'Atalanta è un bel test per la Fiorentina in cui serve continuità contro un avversario tosto per tutti, se becchi nella giornata giusta potrebbe essere molto difficile ma a volte perde delle partite che non dovrebbe perdere. Ma non guardiamo solo l'avversario, godiamoci anche quello che sta facendo la squadra e tutto questo potrebbe portare timore all'avversario, cosa che forse 3 mesi fa non succedeva. La squadra ha trovato autostima ed equilibrio tattico

Se prendi la Juventus per singoli elementi è più forte della Fiorentina, una rosa è sicuramente più forte dell'altra. Ma cosa vuol dire avere il gioco di squadra che esalta le caratteristiche di ogni singolo giocatore, questa è la chiave di tutto. Per certe squadre ci sono giocatori che vanno bene per quelle caratteristiche, ci sono giocatori che hanno un valore assoluto per dove si trovano in quel momento. Altrove magari non sono adeguati alle caratteristiche di quella squadra.

Vedi Vlahovic e quello che sta facendo. Adesso Cabral sta diventando utile per la squadra, lui non sarà mai Vlahovic ma se entri nel contesto di una squadra, sai che la squadra può contare sul tuo apporto. La Fiorentina la partita la gioca, la Juventus la partita la subisce e questo avviene per la mentalità del proprio allenatore, ad allenatore invertiti la Fiorentina sarebbe già retrocessa da gennaio

Il campionato non deve essere un incubo e una fissazione, adesso siamo di rincorsa. La Fiorentina oggi deve viversi senza ossessionarsi, abbiamo avuto un cammino facile. In Conference trovi squadre che non sono nelle prime quattro nei campionati stranieri, la Fiorentina ha meritato ed arriva da un grande risultato in Polonia e poi quello che arriverà arriverà. La squadra è divertente vederla giocare"

CRISCITIELLO CONSIGLIA CAIRO

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