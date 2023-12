Sentite Stankovic: “Mi rivedo in Italiano. Per me è già un allenatore da grande squadra”

Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

“Non è poco aver giocato alla pari della Fiorentina, anzi. Io seguo il calcio italiano, e su alcuni lati la Fiorentina è una delle migliori. Mi piace molto il calcio di Italiano. Come lo scorso anno raccolgono poco, ma hanno fatto due finali così. La qualità prima o poi coincide con i risultati. Mi rivedo molto in Italiano, chapeau ad uno come Sarri, il maestro del 4-3-3. Ma cerco di avvicinarmi al tecnico viola, per come pressa, gestisce la palla e attacca. Per me è assolutamente un tecnico da grande squadra”.