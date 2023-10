Stankovic: “Potevamo perdere. Giocato contro una delle migliori 3 squadre in Italia e devo avere rimpianti?”

Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 2-2 contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Non sono abbattuto, è un campo tosto, questo è un mini campionato contro una squadra molto forte. Fiero per quello che abbiamo fatto per 60 minuti, non abbiamo mollato anche se potevamo fare meglio, si poteva evitare qualche errore ma non sono abbattuto per nessun risultato. Sapevamo di non avere quel ritmo per 98 minuti e faccio i complimenti alla squadra per la gara che abbiamo fatto.

Non ho rimpianti, è il calcio. Potevamo fare il terzo gol e potevamo perdere 3-2 negli ultimi minuti, abbiamo giocato contro una delle tre squadre che gioca il miglior calcio in Italia, e devo avere rimpianti? Zero.

Prima di me è stato fatto un grandissimo lavoro e migliorava, è il club numero 1 in Ungheria, con un grande presidente e un grande staff. Adesso anche io devo essere come loro e il club deve migliorare anche con me. Si può sempre migliorare, oggi potevamo fare meglio ma credo sia un passo in avanti per grinta e determinazione. Ringrazio i tifosi per il sostegno incessante che c’è stato per 100 minuti”

