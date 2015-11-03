Notizie Ferencvaros Fiorentina

Daspo di due anni per 4 giovani tifosi viola per la partita di Conference League contro il Ferencvaros
15 febbraio 2024 15:59
Fiorentina-Ferencvaros, arrivano i daspo per 10 ultras ungheresi per la rapina ad un tifoso viola
27 gennaio 2024 14:51
La denuncia del tifo viola: "A Budapest toccate le donne, soldi gettati, bloccati in albergo, lasciati in un parco"
20 dicembre 2023 19:14
"Tifosi Fiorentina trattati come bestie a Budapest: donne spogliate, scarpe tolte, spiccioli sequestrati"
15 dicembre 2023 17:31
Nazione: “Fiorentina al primo posto ma quanta paura per Nico Gonzalez, uscito in barella a Budapest”
15 dicembre 2023 07:27
Corriere Fiorentino: “Tristezza e disperazione per Nico, solo un esito positivo degli esami potrebbe cancellarla”
15 dicembre 2023 07:25
Ranieri: "Segnato grazie a Milenkovic. Sono felice, fino a poco tempo fa non era cosi forte"
15 dicembre 2023 00:16
PAGELLE FIORENTINA: CHRISTENSEN PARA TUTTO, RANIERI SUPER. IKONÈ E BREKALO IMBARAZZANTI
14 dicembre 2023 20:41
FORMAZIONE FIORENTINA: NICO TITOLARE, BELTRAN CENTRAVANTI, IN PORTA CHRISTENSEN
14 dicembre 2023 17:38
Gazzetta: “Infortuni e turnover che piace ad Italiano, stasera in campo gran parte della Fiorentina 2”
14 dicembre 2023 08:57
Corriere Fiorentino: “Biscotto con un pareggio? Assolutamente no, teoria che ha fatto innervosire Italiano e Stankovic”
14 dicembre 2023 08:55
Probabile formazione: Nico c’è con Brekalo e Beltran. Milenkovic-Ranieri i difensori centrali
14 dicembre 2023 08:48
Stankovic rivela: "Per un paio di settimane sono stato giocatore della Fiorentina. Avevo fatto le visite"
13 dicembre 2023 17:05
Nazione, al 98’ negato il primato aritmetico alla Fiorentina ma basterà non perdere contro il Ferencvaros
01 dicembre 2023 08:34
Rubarono e bruciarono lo striscione a un tifoso viola: sarà fatta giustizia, Daspo ai tifosi del Ferencvaros
19 ottobre 2023 16:05
“Ungheresi mi hanno rubato e bruciato lo striscione. Dov’è la giustizia? Giusto che questa gente paghi”, il racconto
08 ottobre 2023 09:25
Vergogna Ferencvaros, ultras rubano striscione in onore di due tifosi morti e lo bruciano nel settore
07 ottobre 2023 15:02
Sentite Varga: "Avremmo firmato per il pareggio con la Fiorentina. Ma adesso c'è rammarico"
06 ottobre 2023 17:48
Moviola CorSport: "Schlager insufficiente, rigorino su Verga e l'angolo dello 0-2 non c'era"
06 ottobre 2023 09:37
Corteo degli ultras del Ferencvaros, Nardella furibondo: “Grave e inaccettabile che ci sia stato l’assembramento”
06 ottobre 2023 09:27
Stankovic: "Potevamo perdere. Giocato contro una delle migliori 3 squadre in Italia e devo avere rimpianti?"
06 ottobre 2023 00:03
I subentrati cambiano la partita, Barak ed Ikoné in gol per il 2-2 con il Ferencvaros. Finale bollente
05 ottobre 2023 23:01
Pesic (Ferencvaros): "Felice di trovare la Fiorentina in Conference. Ho visto amichevole contro la Stella Rossa"
05 ottobre 2023 20:04
FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN CENTRAVANTI, MAXIME LOPEZ REGISTA, NICO E BONAVENTURA CI SONO
05 ottobre 2023 19:47
"100% Anti Viola". I tifosi del Ferencvaros in giro per Firenze con maglie contro la Fiorentina
05 ottobre 2023 14:50
Nico Gonzalez, la 10 e la fedeltà eterna: l'arma in più per vincere in Europa
05 ottobre 2023 08:19
Probabile formazione: Ranieri-Quarta dal 1', Maxime Lopez a centrocampo, in attacco Beltran
05 ottobre 2023 08:16
Biraghi titolare con Parisi a destra: ecco quale potrebbe essere la mossa di Italiano
05 ottobre 2023 08:13
Archivio