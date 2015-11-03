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Notizie Ferencvaros Fiorentina

Daspo di due anni per 4 giovani tifosi viola per la partita di Conference League contro il Ferencvaros

15 febbraio 2024 15:59

Fiorentina-Ferencvaros, arrivano i daspo per 10 ultras ungheresi per la rapina ad un tifoso viola

27 gennaio 2024 14:51

La denuncia del tifo viola: "A Budapest toccate le donne, soldi gettati, bloccati in albergo, lasciati in un parco"

20 dicembre 2023 19:14

"Tifosi Fiorentina trattati come bestie a Budapest: donne spogliate, scarpe tolte, spiccioli sequestrati"

15 dicembre 2023 17:31

Nazione: “Fiorentina al primo posto ma quanta paura per Nico Gonzalez, uscito in barella a Budapest”

15 dicembre 2023 07:27

Corriere Fiorentino: “Tristezza e disperazione per Nico, solo un esito positivo degli esami potrebbe cancellarla”

15 dicembre 2023 07:25

Ranieri: "Segnato grazie a Milenkovic. Sono felice, fino a poco tempo fa non era cosi forte"

15 dicembre 2023 00:16

PAGELLE FIORENTINA: CHRISTENSEN PARA TUTTO, RANIERI SUPER. IKONÈ E BREKALO IMBARAZZANTI

14 dicembre 2023 20:41

FORMAZIONE FIORENTINA: NICO TITOLARE, BELTRAN CENTRAVANTI, IN PORTA CHRISTENSEN

14 dicembre 2023 17:38

Gazzetta: “Infortuni e turnover che piace ad Italiano, stasera in campo gran parte della Fiorentina 2”

14 dicembre 2023 08:57

Corriere Fiorentino: “Biscotto con un pareggio? Assolutamente no, teoria che ha fatto innervosire Italiano e Stankovic”

14 dicembre 2023 08:55

Probabile formazione: Nico c’è con Brekalo e Beltran. Milenkovic-Ranieri i difensori centrali 

14 dicembre 2023 08:48

Stankovic rivela: "Per un paio di settimane sono stato giocatore della Fiorentina. Avevo fatto le visite"

13 dicembre 2023 17:05

Nazione, al 98’ negato il primato aritmetico alla Fiorentina ma basterà non perdere contro il Ferencvaros 

01 dicembre 2023 08:34

Rubarono e bruciarono lo striscione a un tifoso viola: sarà fatta giustizia, Daspo ai tifosi del Ferencvaros

19 ottobre 2023 16:05

“Ungheresi mi hanno rubato e bruciato lo striscione. Dov’è la giustizia? Giusto che questa gente paghi”, il racconto 

08 ottobre 2023 09:25

Vergogna Ferencvaros, ultras rubano striscione in onore di due tifosi morti e lo bruciano nel settore

07 ottobre 2023 15:02

Sentite Varga: "Avremmo firmato per il pareggio con la Fiorentina. Ma adesso c'è rammarico"

06 ottobre 2023 17:48

Moviola CorSport: "Schlager insufficiente, rigorino su Verga e l'angolo dello 0-2 non c'era"

06 ottobre 2023 09:37

Corteo degli ultras del Ferencvaros, Nardella furibondo: “Grave e inaccettabile che ci sia stato l’assembramento”

06 ottobre 2023 09:27

Stankovic: "Potevamo perdere. Giocato contro una delle migliori 3 squadre in Italia e devo avere rimpianti?"

06 ottobre 2023 00:03

I subentrati cambiano la partita, Barak ed Ikoné in gol per il 2-2 con il Ferencvaros. Finale bollente

05 ottobre 2023 23:01

Pesic (Ferencvaros): "Felice di trovare la Fiorentina in Conference. Ho visto amichevole contro la Stella Rossa"

05 ottobre 2023 20:04

FORMAZIONE FIORENTINA: BELTRAN CENTRAVANTI, MAXIME LOPEZ REGISTA, NICO E BONAVENTURA CI SONO

05 ottobre 2023 19:47

"100% Anti Viola". I tifosi del Ferencvaros in giro per Firenze con maglie contro la Fiorentina

05 ottobre 2023 14:50

Nico Gonzalez, la 10 e la fedeltà eterna: l'arma in più per vincere in Europa

05 ottobre 2023 08:19

Probabile formazione: Ranieri-Quarta dal 1', Maxime Lopez a centrocampo, in attacco Beltran

05 ottobre 2023 08:16

Biraghi titolare con Parisi a destra: ecco quale potrebbe essere la mossa di Italiano

05 ottobre 2023 08:13

2300 tifosi del Ferencvaros attesi: avranno una maglietta “antiviola”, sulla parola viola un mirino 

04 ottobre 2023 09:16

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