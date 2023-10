Pesic (Ferencvaros): “Felice di trovare la Fiorentina in Conference. Ho visto amichevole contro la Stella Rossa”

A poche ore da Fiorentina-Ferencvaros, l’attaccante serbo Aleksandar Pesic ha rilasciato alcune dichiarazioni a nemzetispor.hu: “Il campionato italiano è uno dei più importanti del mondo, il migliore dopo quello inglese. Ogni squadra è tatticamente molto preparata.

La Fiorentina? Sono stato felice di trovarla in Conference. Milenkovic è un mio grande amico. Non vedo l’ora di affrontarlo, anche se non ci siamo sentiti negli scorsi giorni. Ho visto la Fiorentina a Belgrado quest’estate, nella sconfitta in amichevole contro la Stella Rossa”. Lo riporta TMW.

PARLA IL DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB UNGHERESE