Ds Ferencvaros: “Se vogliamo fare punti contro la Fiorentina dovremo giocare una partita perfetta”

Il direttore sportivo del Ferencvaros, Tamas Hajnal, ha parlato in patria ai microfoni di Namzeti Sport soffermandosi anche sulla sfida di questa sera contro la Fiorentina al Franchi: “I nostri giocatori hanno adeguata esperienza e fiducia in se stessi anche a livello internazionale. Negli ultimi anni abbiamo giocato innumerevoli partite e come sempre cercheremo di restare concentrati e dare il massimo. Sappiamo che la Fiorentina è una squadra che farà la partita, servirà una prestazione perfetta se vogliamo ottenere un buon risultato in casa di una delle migliori squadre della Serie A”, il pensiero del dirigente magiaro. Lo riporta TMW

