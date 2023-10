Chiesa, parole d’amore per Vlahovic: “Eravamo già grandi amici dalla Primavera della Fiorentina”

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport Chiesa ha trattato molti argomenti. Uno dei più interessanti in chiave viola è quello legato a Dusan Vlahovic, suo amico e compagno di reparto con cui ha già condiviso tante esperienze tra Juventus e Fiorentina: “Eravamo già grandi amici a Firenze, fin da quando lui era ancora in Primavera, per cui è stato molto bello ritrovarlo in bianconero. E insieme, lì davanti, siamo anche partiti piuttosto bene”.

