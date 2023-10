Corriere Fiorentino annuncia: “Stasera probabile esordio di Comuzzo. Out Nico e Bonaventura”

Il Corriere Fiorentino ci racconta che la squadra viola dovrà fare delle rotazioni, soprattutto in vista di Napoli. Per questo, stavolta potrebbero star fuori i due “irrinunciabili” Nico e Bonaventura. E se in porta ci sarà sicuramente Christensen come annunciato dallo stesso mister viola, più difficile è immaginare il resto della formazione. Potrebbe tornare Biraghi, così come al centro della difesa si rivedrà Ranieri mentre a destra si giocano il posto Kayode, Parisi e (occhio) il giovane Comuzzo. Davanti Beltran con il tentativo di far sbloccare anche il giovane argentino

IL PARERE DI GASPERINI