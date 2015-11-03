Notizie Fiorentina Ferencvaros Fiorentina

Bucchioni commenta formazione: "Chance per Brekalo e Mandragora. Christensen con personalità anche oggi"
14 dicembre 2023 18:02
Si ferma Christensen nel riscaldamento e va in tribuna, problema alla gamba. Terracciano titolare
05 ottobre 2023 20:40
Pesic (Ferencvaros): "Felice di trovare la Fiorentina in Conference. Ho visto amichevole contro la Stella Rossa"
05 ottobre 2023 20:04
Probabile formazione Fiorentina: Biraghi può tornare dal primo, Beltran favorito su Nzola, Nico non si tocca
04 ottobre 2023 19:33
Convocati Fiorentina per il Ferencvaros: nessuna sorpresa, c'è anche Ikonè dopo l'assenza in rifinitura
04 ottobre 2023 18:20
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