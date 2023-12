Bucchioni commenta formazione: “Chance per Brekalo e Mandragora. Christensen con personalità anche oggi”

Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno le scelte di formazione di Italiano per Ferencvaros-Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Mandragora e Brekalo? Ci sono alcuni giocatori che sono indietro e ci si aspettava di più a livello globale. Diventa un’occasione per loro. Mandragora secondo me può dare molto se sta bene fisicamente e l’anno scorso l’ha dimostrato. Su Brekalo invece le certezze non le abbiamo mai avute; qualche volta si è acceso come contro il Napoli, ed ora ha un’altra occasione. C’è anche Barak che ha giustificazioni in più per quel problema importante avuto in estate. Parisi ci ha fatto vedere qualcosa di importante e stasera ha un’altra partita per far vedere che dopo questo attimo di confusione, anche giocando a destra, il futuro è suo.

Barak risorsa? Sono convinto di questo. Come per Mandragora ci hanno già dimostrato di essere risorse e devono solo tornare in condizione.

Christensen deve confermarsi? Ci è piaciuto il suo atteggiamento perchè è un portiere matto. Ce li hanno sempre raccontati così i portieri, matti nell’immaginario collettivo. Speriamo che abbia personalità anche stasera.”

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA