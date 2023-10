Probabile formazione Fiorentina: Biraghi può tornare dal primo, Beltran favorito su Nzola, Nico non si tocca

Come riportato da Radio Bruno arrivano buone notizie dopo la rifinitura di stamattina della Fiorentina al Viola Park con la convocazione di Ikonè e l’allenamento in gruppo di Biraghi, Mina e Pierozzi, invece, si sono allenati a parte. Anche Nzola convocato nonostante la botta ma probabilmente non scenderà in campo titolare contro il Ferencvaros dopo le parole di Italiano in conferenza stampa. Dalle parole del tecnico della Fiorentina nessun dubbio in porta con Christensen che difenderà i pali. Passando alla difesa Kayode favorito dal primo minuto sulla destra, torna al centro Ranieri (potrebbe rifiatare Milenkovic) e sulla sinistra Biraghi dovrebbe farcela. A centrocampo si prospetta un cambio in mediana con Maxime Lopez e Mandragora ma non è escluso anche un turno di riposo per Bonaventura ed a quel punto Duncan tornerebbe a far parte dei 3 di centrocampo. Davanti Beltran in vantaggio su Nzola acciaccato, Nico Gonzalez non si tocca e sulla corsia mancina ballottaggio apertissimo tra Kouamè, Sottil e Brekalo.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA CONFERENCE LEAGUE