Nazione: “Fiorentina al primo posto ma quanta paura per Nico Gonzalez, uscito in barella a Budapest”

Pari sofferto a casa del Ferencvaros. analizza il pareggio della Fiorentina in Ungheria. Tutto però, gira intorno all’infortunio di Nico Gonzalez. L’argentino infatti, dopo circa 20 minuti, si accascia a terra e chiede il cambio. L’uscita avviene addirittura in barella. Tutta la Viola rimane con il fiato sospeso, in attesa di capire quanto starà fuori il numero 10. Intanto, si continua a giocare e dopo un primo tempo finito 0 a 0, la Fiorentina sfiora il disastro nella ripresa: errore di Maxime, assist di Abu Fani e insaccata facile Zachariassen. Poco altro da aggiungere. Quel gol dà la sveglia ai Viola, che con Ranieri, trovano il pareggio e il primo posto. Sospiri di sollievo, la Fiorentina vola agli ottavi, ma quanta paura per Nico Gonzalez. Lo scrive La Nazione.