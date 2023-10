Nico Gonzalez, la 10 e la fedeltà eterna: l’arma in più per vincere in Europa

A Firenze, sanno come si fanno le cose. E il numero “Diez” dell’attualità di una Viola che segna come pochi in Europa è vestita da lui, Nico Gonzalez, l’uomo che ha appena rinnovato il contratto, che ha giurato fedeltà e amore alla Viola e che forse anche per questo non è mai partito così a razzo in stagione. Speedy, troppo facile l’accostamento. Nico Gonzalez è l’arma che oggi servirà a far sì che la Fiorentina metta insieme quel che vuole: l’aggancio al primo posto scavalcando Dejan Stankovic. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

