“100% Anti Viola”. I tifosi del Ferencvaros in giro per Firenze con maglie contro la Fiorentina

“100% Anti Viola”. Questo quanto si legge sulle maglie dei tifosi del Ferencvaros in giro per Firenze. Tifosi molto tranquilli e sorridenti che si godono le bellezza del centro della città e che consumano con rispetto ed educazione nelle attività commerciali della città a poche ore dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina per la Conference League

LE PAROLE DI STANKOVIC IN SALA STAMPA A FIRENZE