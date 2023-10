Vergogna Ferencvaros, ultras rubano striscione in onore di due tifosi morti e lo bruciano nel settore

Bruttissimo gesto accaduto giovedi allo stadio Franchi di Firenze in occasione della partita di Conference League tra Fiorentina e Ferencvaros. I tifosi ungheresi, prima dell’inizio della partita, hanno rubato uno striscione ad un tifoso viola: si trattava di uno striscione che veniva portato al Franchi dal 2013 in onore di due ragazzi venuti a mancare. Dopo averlo rubato, lo hanno poi bruciato nel settore ospiti in grande stile e facendosi vedere da tutti. Ecco il video:

Ferencvaros burning a stolen Fiorentina flag last night pic.twitter.com/JAu1loFEkA — (@thecasualultra) October 6, 2023

Questo è lo stendardo che porto in Fiesole dal ‘13 che ricorda 2 ragazzi morti troppo giovani, ieri appena salito sulla passerella mi hanno assalito 30 ultras ungheresi me l’hanno preso portato poi nel formaggino e bruciato. Zero tutele in casa nostra @Gimar69Marchini volevo tu⬇️ pic.twitter.com/VWdeznO2hl — Puppe a pera (@ilnicchianti) October 6, 2023

