Fiorentina che scende in campo alle ore 21 allo stadio Franchi per affrontare il Ferencvaros per la seconda partita del girone di Conference League. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Christensen, Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi, Maxime Lopez, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Sottil, Beltran

Nzola in tribuna per una botta al piede

IL RETROSCENA RACCONTATO DA QUARTA