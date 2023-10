“Ungheresi mi hanno rubato e bruciato lo striscione. Dov’è la giustizia? Giusto che questa gente paghi”, il racconto 

Francescco Dani, 46enne tifoso della Fiorentina originario di Empoli, che da 10 anni porta ogni volta con sé uno stendardo in memoria dei suoi due amici tifosi viola, Ruggero e Duccio, scomparsi prematuramente. Le forze dell’ordine, spiega il quotidiano, hanno ascoltato la denuncia ma non sono intervenute. La Digos è al lavoro, Francesco realizzerà di nuovo lo stendardo che recitava “Duccio e Tanai, you’ll never walk alone”. Di seguito il racconto.

Mi trovavo sulla passerella quando, salito l’ultimo gradino, me li sono ritrovati davanti. La maggior parte di loro indossava dei passamontagna. Uno di loro mi prende lo stendardo e inizia a strattonarlo. All’inizio ho provato a resistere, dicendogli di lasciarmi stare, ma sono stato minacciato, quindi mio malgrado ho dovuto cedere. È come se fossi stato violentato, e vedere quel video è stata una coltellata al cuore. Non c’è stata neanche una partita in cui non ho portato questo striscione con me. Lo alzo ogni volta quando c’è l’inno, all’inizio e alla fine della gara. In questo modo è come se vivessero ancora con noi. E’ giusto che questa gente paghi per ciò che ha fatto. Quando noi andiamo a fare le trasferte all’estero dobbiamo seguire delle regole ben precise, altrimenti rischiamo anche per poco. Com’è possibile che queste persone sono arrivate davanti a Palazzo Vecchio con i loro striscioni, a fare cori contro la Fiorentina? Perché questi trenta tifosi si trovavano su un percorso che non dovevano fare? Mi auguro che la giustizia intervenga, magari vietando qualche trasferta come giusto che sia. Lo scrive La Nazione.

