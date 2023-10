Presidente Genoa furioso attacca Marelli: “Lo spieghi a qualcun altro. Pulisic ha preso di mano”

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo si è presentato a Dazn per commentare il grave errore arbitrale che ha fatto perdere il suo Genoa, queste le sue parole:

“Non sono arrabbiato, la rabbia alla mia età la riservo a qualcos’altro, sono molto rammaricato per la sconfitta per come è arrivata, questo è un gioco talvolta rovinato quando c’è Davide contro Golia. Quello che è successo negli ultimi cinque minuti è davanti agli occhi di tutti. O siamo tutti dei codardi e dobbiamo prenderci in giro fra di noi e la mia presenza qui è futile per quei 2 minuti che sono da contratto o oppure cerchiamo di analizzare al meglio ciò che è avvenuto negli ultimi minuti e parliamo di chi ha arbitrato stasera. Pulisic si è aggiustato la palla con l’avambraccio, lo abbiamo visto tutti. Di cosa stiamo a discutere? Se un giocatore si aggiusta la palla con il braccio è fallo. Punto. Se in Serie A non si hanno delle immagini nitide di cosa parliamo? In Italia sapete cosa manca? Manca il buon senso applicato al gioco”

Poi l’attacco a Marelli che difendeva il Var: “Mi stia a sentire, lei ha detto che il tocco di mano c’è, allora cosa ne parliamo a fare mi scusi, non ho bisogno che lei me lo spieghi, lo spieghi a qualcun altro. Per me è chiarissimo, è fallo di mano e quindi non è gol. Punto. La ringrazio per la sua dotta lezione. Non fate gli analisti del mio stato d’animo. Io sono un uomo abituato a giudicare l’obiettività, punto. Abbiamo detto chiaramente che c’è stato fallo di mano, punto. Inutile discutere, per una questione di rispetto per tutti. Si poteva rivedere la decisione, non sarebbe successo assolutamente nulla. Non ho parlato con nessuno degli arbitri, sono solo venuto a parlare con voi”

