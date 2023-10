Pulisic segna di mano, il Milan vince grazie ad un grave errore. Marelli: “Probabilmente mano, non è certo”

Fa tanto discutere il gol segnato da Pulisic che ha permesso al Milan di vincere contro il Genoa, il giocatore del Milan ha controllato il pallone con la mano prima di segnare ma il VAR non è intervenuto perchè non ci sono immagini chiare sull’episodio. Questo il parere di Marelli su Dazn:

“Il gol di Pulisic è uno dei misteri buffi del calcio. Abbiamo visto tutte le inquadrature a disposizione e non ce n’è una che con certezza faccia emergere il tocco di braccio. Possiamo intuirlo, ma non c’è certezza e per questo il VAR non può intervenire. Da un’immagine sembra che probabilmente la tocchi di mano, ma il problema di questo episodio è che in sala VAR serve la certezza del tocco. Ricorda un Milan-Udinese con gol di Udogie, dove la sensazione era la stessa ma il gol non venne revocato per mancanza di immagini chiare. So che si discuterà molto, ma va tenuto presente il protocollo e non si può decidere per una sensazione”.

