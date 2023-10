Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola: “Daniele Schlager ha 33 anni, promosso internazionale un anno fa (gennaio 2022), 6 gare in ambito Uefa e 64 in Bundesliga: eppure ieri sera ha fatto la figura dell’arbitro alle prime armi, l’esperienza non si compra. Per dire: in Italia vogliamo promuovere Colombo (33 anni, 18 gare in A) e Marcenaro (30 anni, 18 gare in A) da gennaio 2024. Occhio… Un rigorino generoso cancellato dall’offside, l’angolo dello 0-2 non c’era, probabilmente”.