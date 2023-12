PAGELLE FIORENTINA: CHRISTENSEN PARA TUTTO, RANIERI SUPER. IKONÈ E BREKALO IMBARAZZANTI

Christensen 7,5 Tre grandi parate che salvano la porta viola, tre parate di pregevole fattura ed anche di diversa difficoltà. Sicuro anche nelle uscite. Un’altra grande prova

Kayode 5,5 Soffre le avanzate sulla sua fascia, preso in controtempo anche in occasione del gol del vantaggio del Ferencvaros. Cresce quando sul finire della partita, deve occuparsi solo di attaccare

Milenkovic 6,5 Interventi sempre precisi, non si lascia mai superare sia di testa che di piede. Suo l’assist per Ranieri sul gol del pareggio

Ranieri 7 Il gol che segna è prezioso, ci mette grinta, voglia, determinazione. Lotta e combatte in fase difensiva

Parisi 6 Se riguardi il gol preso qualcuno potrebbe anche dargli delle colpe ma è da solo contro due avversari, sfortunato nella dinamica. Il resto della gara è di ordinaria amministrazione con qualche buona giocata

Maxime Lopez 5 Pasticcia in occasione del gol subito facendo di fatto l’assist all’avversario ma nel complesso la sua partita non è pulita, non riesce mai a prendere la squadra in mano, a trovare le giuste misure a centrocampo

Mandragora 5,5 Cerca di farsi rispettare, non eccelle nè in positivo nè in negativo. Troppo tenere e centrale il suo tiro dopo pochi minuti, deve avere più rabbia

Barak 5 Lo si vede anche arrabbiarsi quando non riesce a trovare la giocata ma ormai la sua prova è un brutto ritornello che rivediamo sempre. Non incide mai, si vede poco

Nico Gonzalez 6 Poco più di un quarto d’ora in campo dove lotta e prende tanti calci, poi si fa male da solo, speriamo bene.

Brekalo 4,5 La sua presenza è praticamente avanescente, non prova mai nessuna giocata degna di questo nome, quando lo fa, sbaglia e si incarta. Involuto rispetto ad alcuni anni fa. Questo giocatore farebbe fatica anche in serie B

Beltran 5 Gioca 90 minuti ma non lo si vede praticamente mai. Non segna ma questo è il problema minore, non tira mai in porta, non fa mai nessun movimento, un fantasma. Sul finale si va vedere per qualche lotta a centrocampo, la voglia non manca

Ikonè 4,5 Giocate sono sempre inutili. Nel primo tempo è lanciato da solo davanti al portiere ma inciampa malamente. Quando ha palla torna indietro e a volte prova giocate senza senso che mettono in difficoltà la squadra, come sul finale

Kouamè 6,5 Entra e fa vedere tutto il suo repertorio, ovvero velocità, generosità, centimetri, colpo di testa. Il calcio d’angolo in cui la Fiorentina segna arriva grazie ad una sua giocata in area, prezioso.

Nzola 5,5 Entra e lotta, si crea occasioni, tira in porta. Ha sui piedi una bella occasione, l’attenuante è che gli capita sul destro, che non è il suo piede. Pecca di precisione. L’impressione è che comunque sta crescendo tanto, per presenza e riferimento

