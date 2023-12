Grave infortunio muscolare per Nico Gonzalez, stop di almeno un mese e mezzo? Supercoppa a rischio

Una pessima notizia per la Fiorentina, al minuto 16 di Ferencvaros-Fiorentina Nico Gonzalez si è accasciato per terra portando le mani sul volto. Il calciatore argentino ha subito portato le mani al volto e richiamato l’attenzione della panchina per ricevere i soccorsi. Nico si è toccato il flessore della gamba, mimando un infortunio muscolare prima di essere trasportato fuori dal campo dalla barella. Potrebbe essere anche uno strappo, in entrambi i casi si teme un grave infortunio muscolare che quasi certamente gli potrebbe far saltare la supercoppa Italiana in programma fra un mese. Al mondo viola non resta che sperare sia meno grave del previsto.

