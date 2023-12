Terracciano al secondo posto per gol evitati in serie A, ha salvato quasi 4 gol fatti. Di Gregorio primo

Le statistiche dei portieri sorridono alla Fiorentina ed a Pietro Terracciano. Infatti, secondo i PSXG-GA che permettono di scoprire quanti sono effettivamente i gol evitati dai portieri, il portiere viola Pietro Terracciano è al secondo posto in serie A per gol evitati, con un dato di 3.8 gol evitati in questo campionato, al primo posto invece c’è Di Gregorio, portiere del Monza, con 4.1 gol evitati. Il peggiore in serie A di questa speciale classifica è Provedel con 4.0 gol subiti in più rispetto a quanti ne avrebbe dovuti incassare, al penultimo posto invece c’è Silvestri del Verona. Per quanto riguarda invece Donnarumma e Vicario, le loro statistiche dicono che hanno evitato entrambi 3.2 gol quest’anno.

