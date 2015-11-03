Notizie Portieri Fiorentina

Corriere dello Sport: "Palladino non è convinto dei portieri, chiesto un altro acquisto in quel ruolo"
24 luglio 2024 10:31
Terracciano al secondo posto per gol evitati in serie A, ha salvato quasi 4 gol fatti. Di Gregorio primo
14 dicembre 2023 14:56
Galli: "Portieri? Darei le chiavi della porta a Vicario, altrimenti aspetti i giovani che hai e li fai crescere"
29 maggio 2023 15:56
L'idea del preparatore dei portieri della Fiorentina: gol subito senza buttarsi? Si paga multa
17 novembre 2021 17:43
ACF, sui social ecco i portieri viola con le maglie dei 4 quartieri fiorentini
13 settembre 2017 17:58
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