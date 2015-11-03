Labaro Viola

Notizie Portieri Fiorentina

Corriere dello Sport: "Palladino non è convinto dei portieri, chiesto un altro acquisto in quel ruolo"

24 luglio 2024 10:31

Terracciano al secondo posto per gol evitati in serie A, ha salvato quasi 4 gol fatti. Di Gregorio primo

14 dicembre 2023 14:56

Galli: "Portieri? Darei le chiavi della porta a Vicario, altrimenti aspetti i giovani che hai e li fai crescere"

29 maggio 2023 15:56

L'idea del preparatore dei portieri della Fiorentina: gol subito senza buttarsi? Si paga multa

17 novembre 2021 17:43

ACF, sui social ecco i portieri viola con le maglie dei 4 quartieri fiorentini

13 settembre 2017 17:58

Archivio

Esplora l'archivio di Portieri

Sett. 30
Sett. 50 Sett. 22
Sett. 46
Sett. 37