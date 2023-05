Galli: “Portieri? Darei le chiavi della porta a Vicario, altrimenti aspetti i giovani che hai e li fai crescere”

Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per parlare della Fiorentina e della gara che vedrà la viola affrontare il West Ham. Queste le sue parole:

“La Fiorentina ha fornito una buona prestazione contro l’Inter, questo mi fa pensare che anche contro il West Ham sarà in grado di tirare fuori il meglio di se, ma deve sbagliare meno in fase difensiva. Gli attaccanti devono sentirsi più tranquilli davanti alla porta grazie ad una solidità difensiva”

L’ex portiere ha poi continuato parlando dei giovani e della porta viola:

“Cerofolini si è meritato di giocare, ha avuto molti infortuni ma il suo contratto lungo gli ha permesso di prendersi del tempo per migliorare e avere occasioni, che ha sfruttato. Contro il Sassuolo credo giocherà ancora lui, non c’è motivo di rischiare Terracciano in vista della gara contro il West Ham. Per il futuro mi dicono che ci sono due ragazzi giovani molto forti, Vannucchi e Martinelli, di anno rispettivamente 2007 e 2006. I giovani sono importanti per far crescere una società. O aspetti uno di questi due ragazzi nei prossimi due anni oppure punti su un giovane più esperto come Turati o Caprile. Altrimenti dai le chiavi della porta a Vicario per i prossimi 10 anni”

