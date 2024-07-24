Corriere dello Sport: "Palladino non è convinto dei portieri, chiesto un altro acquisto in quel ruolo"

Palladino non sembrerebbe pienamente soddisfatto dai tre portieri a disposizione, vorrebbe un nuovo investimento anche in quel ruolo

Come evidenziato durante l'esperienza a Monza e nella prima parte di questo ritiro con la Fiorentina, nel gioco di Palladino il ruolo del portiere è fondamentale: la maggior parte dei palloni passa infatti dai piedi dell'estremo difensore. Tuttavia, l'allenatore sembra non essere pienamente soddisfatto del gruppo di portieri attualmente a disposizione, lasciando incerto il futuro di tutti e tre, ciascuno per motivi differenti.

Terracciano desidera restare per ricoprire il ruolo di titolare, ma finora non è riuscito a convincere pienamente Palladino. Christensen potrebbe essere ceduto, ma al momento non ci sono offerte per lui. Infine, Martinelli vorrebbe avere più opportunità di gioco, magari attraverso un prestito in un'altra squadra.

Sembra quindi che Raffaele Palladino abbia chiesto alla società di investire anche nel ruolo di portiere. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Pedullà: "Distefano pronto a lasciare in prestito la Fiorentina, lo attende il Frosinone"

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