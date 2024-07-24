Pedullà: "A sorpresa il Frosinone prende in prestito Distefano, accordo raggiunto con la Fiorentina"

Dopo l'esperienza della scorsa stagione alla Ternana, Filippo Distefano è pronto a partire nuovamente in prestito, direzione Frosinone

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Frosinone in nottata ha raggiunto a sorpresa l’accordo con la Fiorentina per Filippo Distefano, classe 2003, cresciuto nelle giovanili viola e nell’ultima stagione in prestito a Terni. Accostato a diversi altri club di Serie B, il futuro di Distefano sarà a Frosinone con Vivarini, c’è il via libera della Fiorentina per il prestito.

Nazione: "Prima offerta presentata dal Newcastle, la Fiorentina per ora non vacilla"

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