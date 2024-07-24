Nazione: “Newcastle, prima offerta per Nico ma la cifra non fa tremare la Fiorentina, è sotto i 43 milioni”

Sirene dalla Premier per Nico Gonzalez

L’estate di Nico Gonzalez non è ancora cominciata, almeno a livello di mercato. Nico è ancora in vacanza a Buenos Aires con compagna e famiglia ed è atteso a Firenze (insieme a Quarta) intorno al 4-5 agosto, quando le voci di mercato sul suo conto saranno più forti di quelle attuali. Cinquanta giorni dopo quelle parole qualcosa si è mosso. E la Fiorentina ha sul tavolo almeno un’offerta dalla Premier League, recapitata dal Newcastle.

Proposta arrivata tramite intermediari qualche giorno fa. Cifra che non sembra ancora quella destinata a far tremare i polsi, sicuramente inferiore ai 43 milioni offerti dal Brentford dodici mesi fa. Ma è una base di partenza, anche perché i Magpies vorrebbero cedere Almiron (stesso ruolo) per migliorare l’offerta per il calciatore della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

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