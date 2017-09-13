ACF, sui social ecco i portieri viola con le maglie dei 4 quartieri fiorentini
La Fiorentina ha diffuso sui suoi canali social Fb e Twitter la foto dei tre portieri viola, Sportiello, Dragowski e Cerofolini, insieme al preparatore Rosalen Lopez, impegnati sul campo con le quattr...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2017 17:58
La Fiorentina ha diffuso sui suoi canali social Fb e Twitter la foto dei tre portieri viola, Sportiello, Dragowski e Cerofolini, insieme al preparatore Rosalen Lopez, impegnati sul campo con le quattro seconde maglie che richiamano i quartieri di Firenze.