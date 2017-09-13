ACF, sui social ecco i portieri viola con le maglie dei 4 quartieri fiorentini

La Fiorentina ha diffuso sui suoi canali social Fb e Twitter la foto dei tre portieri viola, Sportiello, Dragowski e Cerofolini, insieme al preparatore Rosalen Lopez, impegnati sul campo con le quattr...

A cura di Redazione Labaroviola 13 settembre 2017 17:58

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