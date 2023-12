La Roma piomba su Theate e sfida la Fiorentina a gennaio. Ma il Rennes lo vende solo per grandi offerte

La Roma è alla ricerca spasmodica di un difensore e a gennaio potrebbe puntare su Arthur Theate. Dopo aver ricevuto il no dal Monza per Pablo Marì, il club giallorosso si sarebbe spostata sull’ex giocatore del Bologna come riportato dal Corriere dello Sport su cui pesa l’interesse anche della Fiorentina che negli ultimi giorni di mercato aveva provato a fare l’acquisto per poi fermarsi sulla grande richiesta del club francese. Una richiesta che il club viola non ha potuto soddisfare per la mancata cessione di Quarta. Sarà necessario far i conti con il Rennes che non è intenzionato a cedere il calciatore a meno di offerte di un certo peso.

LE PAROLE DI RANIERI IN CONFERENZA