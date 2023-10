Probabile formazione: Ranieri-Quarta dal 1′, Maxime Lopez a centrocampo, in attacco Beltran

Al Franchi arriva il Ferencvaros di Stankovic ed Italiano è pronto per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per la Fiorentina. In porta, senza se e senza ma, gioca Christensen. Il grande dubbio riguarda Biraghi, che dovrebbe partire titolare, con a destra Parisi che insidia Kayode. Rifiata Milenkovic nel mezzo, con Ranieri e Quarta pronti per la titolarità. A centrocampo ecco il duo Maxime Lopez e Mandragora, con Barak che evita gli straordinari a Bonaventura. Capitolo esterni: Nico Gonzalez potrebbe partire titolare l’ennesima volta, ma anche la scelta di Koaumè e Sottil non è da scartare. Nel caso, uno dei due farà coppia con l’argentino. In attacco, spazio ancora a Beltran dopo la botta al piede subita in allenamento da Nzola.

