Fiorentina-Ferencvaros, arrivano i daspo per 10 ultras ungheresi per la rapina ad un tifoso viola

Arrivano i daspo per i 10 tifosi ungheresi, denunciati dalla Polizia di stato per la rapina ad un tifoso viola, lo scorso 5 ottobre

Sono 10 i daspo firmati dal Questore Maurizio Auriemma per alcuni tifosi ospiti del Ferencvaros, denunciati dalla Polizia di Stato per la rapina ad un tifoso viola di 47 anni lo scorso 5 ottobre, privandolo di uno striscione che poi è stato dato alle fiamme all'interno del Franchi. Per un 36enne ungherese invece si sarebbe aggiunta l’accusa di aver acceso pericolosamente artifizi pirotecnici, in occasione di manifestazioni sportive. Da quanto riportato sul sito della Questura, i provvedimenti sono stati elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine di Via Zara, dopo l'indagine presa in incarico dalla DIGOS.

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