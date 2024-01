Bucchioni: “La Fiorentina ha mollato Traorè perchè ha avuto la malaria. Belotti guadagna troppo”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulle dinamiche di casa Fiorentina alla vigilia della gara contro l’Inter di campionato:

“La partita è stata la caduta più fragorosa, bisogna accelerare e riprendere in mano la situazione, spero che questi 10 giorni di stop siano serviti a resettare forse più mentalmente che fisicamente. Un tempo li portavano a ossigenarsi in montagna, serve un’iniezione di energie, speravamo nel mercato e speriamo che arriverà. Tornerà Nico Gonzalez e ci sono altri recuperi in vista. Dal punto di vista motivazionale è la miglior partita possibile incontrerà l’Inter, queste partite hanno sempre esaltato la Fiorentina, non abbiamo nulla da perdere, te la giochi come hai sempre fatto. Italiano è cresciuto tanto, la squadra è cresciuta grazie a questa idea di gioco, i valori della Fiorentina devono essere sempre quelli, è la forza di questa squadra.

Brekalo era sorprendente vederlo in campo, avrei fatto giocare chiunque anzichè lui, anche Maxime Lopez. Un esterno arriverà, la società è fortemente intenzionata a fare queste operazioni, magari ci sarà una sorpresa. Le caratteristiche che servivano per l’esterno servivano giocatori pronti che conoscevano campionato e lingua. Anche se vuoi spendere 20 milioni chi ti vende un giocatore a gennaio da 20 milioni? Ngonge è stato strapagato. Traorè è stato mollato dalla Fiorentina per la storia della malaria, non sarebbe stato pronto mentre il Napoli si può permetterlo di aspettarlo e per questo lo ha preso, io mi aspetto una sorpresa, lo ha detto Barone che arriveranno degli acquisti. Per quanto riguarda Ikonè qualcosa c’è stato ma la società non ha voluto regalare a prezzo di saldo il calciatore. Io Belotti lo farei ma guadagna 4 milioni, se lo metti nello spogliatoio e nessuno prende 4 milioni allora il gruppo potrebbe dire che non ha fatto nulla per valere meno di lui dopo tutto il percorso che era stato fatto”

