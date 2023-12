Gazzetta: “Infortuni e turnover che piace ad Italiano, stasera in campo gran parte della Fiorentina 2”

Ecco, qui sta il punto. È davvero così per la Viola? Stasera col Ferencvaros che la fece soffrire all’andata scenderà in campo buona parte della Fiorentina-2. Italiano è fan del turn over ma stasera sarà obbligato per le tante assenze. Tocca a chi finora ha più o meno deluso: Barak, Maxime Lopez e Parisi. Giocatori che avrebbero dovuto alzare il livello viola. Stasera sono chiamati a una prestazione convincente, per l’obiettivo primo posto ma soprattutto per il futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.