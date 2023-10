Sentite Varga: “Avremmo firmato per il pareggio con la Fiorentina. Ma adesso c’è rammarico”

Barnabas Varga, attaccante del Ferencvaros, ha commentato la gara contro la Fiorentina ai media ufficiali: “Abbiamo giocato una grande partita. Stankovic ha preparato la gara alla perfezione, spiegandoci tutte le situazioni utili per fare male alla Fiorentina. Abbiamo segnato 2 gol, poi si è sentita la stanchezza, ma è una cosa normale. Quando siamo arrivati avremmo firmato per un pareggio, ma adesso c’è tanto rammarico per non aver vinto”.