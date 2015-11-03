Notizie Varga Fiorentina

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Disastro Ferencvaros, si rompe il tendine la stella Varga, in gol con la Fiorentina. Girone Conference finito

28 ottobre 2023 13:29

Sentite Varga: "Avremmo firmato per il pareggio con la Fiorentina. Ma adesso c'è rammarico"

06 ottobre 2023 17:48

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