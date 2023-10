Disastro Ferencvaros, si rompe il tendine la stella Varga, in gol con la Fiorentina. Girone Conference finito

Brutto infortunio per Barnabas Varga, forte centravanti del Ferencvaros. L’attaccante che stava segnando a ripetizione e che aveva impressionato anche a Firenze siglando il gol del momentaneo 0-1 nella sfida di Conference dello scorso 5 ottobre si è fatto male in occasione dell’ultima gara di campionato, contro il Diosgyor. Il bomber a disposizione del mister Stankovic ha dovuto abbandonare la partita per un brutto infortunio al ginocchio e dagli esami successivi è venuta fuori la doccia fredda: l’attaccante si è rotto il tendine. Il 2023 del centravanti ungherese dovrebbe, dunque, essere già giunto al termine e la sfida contro la Fiorentina dovrebbe saltare

