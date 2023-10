Corriere dello Sport: “Kayode torna a disposizione con il Bologna, salta tre partite”

Michael Kayode, giovane pupillo viola infortunatosi dopo pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Cukaricki. La distorsione alla caviglia che ha colpito l’esterno gigliato (che fortunatamente non ha interessato legamenti e ossa) dovrebbe tenerlo fuori con Lazio, Juventus e per il ritorno contro i serbi in Conference League, con il classe 2004 che potrebbe tornare a disposizione prima della sosta con il Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport.

