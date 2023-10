I subentrati cambiano la partita, Barak ed Ikoné in gol per il 2-2 con il Ferencvaros. Finale bollente

Al 1’ Fiorentina subito pronta a colpire, Sottil mette dentro il pallone, la difesa ungherese sventa il pericolo, sul pallone si avventa Biraghi che non riesce a piazzare il pallone. Al 2’ bella combinazione Bonaventura-Mandragora, il centrocampista fermato da una deviazione. Al 7’ sbavatura difensiva della Fiorentina, palla pericolosissima di Terracciano, i viola si salvano. Al 10’ cambio di lato della Fiorentina, occasione per Bonaventura che non riesce a trovare la porta. Al 16’ Sottil prova la conclusione, palla deviata in angolo. Al 18’ pericoloso Marquinhos, Kayode chiude in angolo. Al 22’ Abufani prova la conclusione da fuori. Al 25’ il Ferencvaros passa in vantaggio, Varga firma l’1-0. Al 43’ Mandragora va al tiro ma in due tempi salva. Al 47’ Biraghi crossa dentro per Nico che non riesce a firmare il pareggio.

Al 51’ calcio d’ angolo battuto dal Ferencvaros, Cissé fa 2-0, Terracciano non riesce ad evitare il gol. Al 53’ palo del Ferencvaros. Al 61’ grande occasione doppia per la Fiorentina, prima sui piedi di Nico che colpisce Quarta poi Bonaventura non trova la porta. Al 63’ Nico ci prova dalla distanza. Al 66’ colpo di testa di Barak, la Fiorentina trova il gol dell’1-2. Al 70’ colpo di testa di Gonzalez che non trova la porta. Al 70’ Barak ci prova, palla fuori. Al 77’ Bonaventura va dalla distanza salva in angolo il portiere. Al 79’ Kouamé mette dentro per Gonzalez che firma il 2-2 ma è fuorigioco dell’ivoriano. All’84’ para Terracciano su Pesic. All’89’ Kayode per Kouame, tiro centrale. Al 92’ Arthur prova il piazzato di poco fuori. Al 93’ Ikone pareggia i conti. Al 95’ in mezza rovesciata Nico non trova il gol del 3-2. Al 97’ Gonzalez colpisce di testa, palla fuori.